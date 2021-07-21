Instagram позволит пользователям самостоятельно контролировать нежелательный контент

Пользователи социальной сети Instagram, принадлежащей компании Facebook, теперь смогут самостоятельно контролировать содержание своих новостных лент в разделе "Рекомендации", следует из официального заявления компании.

"Мы запускаем управление нежелательным контентом в Instagram, позволяющее вам определять, сколько нежелательного контента будет отображаться в разделе Explore. Мы называем это нашими "Рекомендациями". Мы считаем, что люди должны иметь возможность формировать Instagram так, как им хочется", — сказано на сайте социальной сети.

Теперь, как поясняет компания, пользователи самостоятельно смогут ограничивать или увеличивать количество подобной информации в ленте "Инстаграма". Также в сообщении подчёркивается, что возможность расширить показ нежелательных данных будет доступна только тем, кто достиг 18 лет. В компании не уточнили, когда новая функция будет доступна всем пользователям.