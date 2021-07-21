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Instagram позволит пользователям самостоятельно контролировать нежелательный контент

Такая функция, однако, будет доступна только тем, кто уже достиг 18 лет. В компании не уточнили, когда она появится у всех юзеров.

20 июля, 21:49
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Пользователи социальной сети Instagram, принадлежащей компании Facebook, теперь смогут самостоятельно контролировать содержание своих новостных лент в разделе "Рекомендации", следует из официального заявления компании.

"Мы запускаем управление нежелательным контентом в Instagram, позволяющее вам определять, сколько нежелательного контента будет отображаться в разделе Explore. Мы называем это нашими "Рекомендациями". Мы считаем, что люди должны иметь возможность формировать Instagram так, как им хочется", — сказано на сайте социальной сети.

В Instagram тестируют функцию для публикации постов с компьютера

В Instagram тестируют функцию для публикации постов с компьютера

Теперь, как поясняет компания, пользователи самостоятельно смогут ограничивать или увеличивать количество подобной информации в ленте "Инстаграма". Также в сообщении подчёркивается, что возможность расширить показ нежелательных данных будет доступна только тем, кто достиг 18 лет. В компании не уточнили, когда новая функция будет доступна всем пользователям.

Ранее Лайф писал, что "Инстаграм" запустил новую функцию для безопасности профиля. Для профилактики взломов соцсеть рекомендует пользователям использовать двухфакторную идентификацию, а также добавить номер телефона и почту.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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