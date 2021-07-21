Spotify составил рейтинг популярных за рубежом российских исполнителей

Сочинения Петра Ильича Чайковского, творчество Моргенштерна и группы "Тату" вошли в топ-10 самых прослушиваемых композиций российского производства в стриминговом сервисе Spotify за рубежом. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Так, десятое место заняло творчество композитора Сергея Рахманинова. Девятую и восьмую строчку заняли диджей ARTY и проект IC3PEAK. А на седьмой позиции обосновалась группа "Тату". Стоит отметить, что в этом году проект отмечает 20-летие своего первого альбома "200 по встречной". Следующие три строчки рейтинга самых популярных российских исполнителей занимают, соответственно, Miyagi & Andy Panda, Jony и Tony Igy.

Тройку лидеров открывает рэп-исполнитель Моргенштерн, который не смог обогнать одного из великих русских классиков. На второй строчке расположился дуэт Rauf & Faik. А самым прослушиваемым и популярным исполнителем в рейтинге Spotify стал композитор Пётр Ильич Чайковский.

"Русский классик Пётр Ильич Чайковский вновь оказался на почётной первой строчке топ-10 самых прослушиваемых музыкантов за рубежом. Один из главных героев музыкального романтизма, обращавший в ноты самые глубокие душевные переживания, всё ещё остаётся любимцем мировой публики. Его творения можно найти более чем в 100 редакционных плейлистах Spotify", — цитирует ТАСС пресс-службу Spotify.