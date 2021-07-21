Харви Вайнштейна экстрадировали в Калифорнию для нового судебного заседания

Осуждённого за сексуальное насилие голливудского продюсера Харви Вайнштейна экстрадировали из Нью-Йорка в Лос-Анджелес, где он предстанет перед ещё одним судом по аналогичным обвинениям.

"Этим утром примерно в 9:25 г-н Харви Вайнштейн был передан под стражу соответствующим должностным лицам для перевозки в штат Калифорния в соответствии с постановлением суда", — сообщил пресс-секретарь Департамента исправительных учреждений и общественного надзора штата Нью-Йорк в интервью Fox News.

В Калифорнии ему предъявят обвинения по 11 пунктам, продюсеру грозит 140 лет лишения свободы. Однако независимо от того, чем закончится суд, 69-летнему Вайнштейну придётся вернуться в Нью-Йорк и сначала отбыть там до конца 23-летний срок.

Напомним, скандал вокруг Харви Вайнштейна начался три года назад, когда некоторые голливудские актрисы обвинили его в домогательствах. В их числе оказались Анджелина Джоли, Гвинет Пэлтроу и Сальма Хайек. На фоне скандала продюсера уволили из его собственной компании, его студия обанкротилась и закрылась, а сам он был приговорён к 23 годам тюрьмы за сексуальное насилие над двумя женщинами.