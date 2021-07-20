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В Польше заявили о невозможности диалога с Россией

Замглавы МИД страны назвал Москву большим вызовом для Варшавы и отметил, что для оказания влияния на РФ государство намерено привлечь союзников из ЕС.

20 июля, 20:46
<p>Скриншот видео © Facebook / <a href="https://www.facebook.com/telewizjawpolsce/videos/2763643457271307" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Польское телевидение wPolscePL</a></p>

Скриншот видео © Facebook / Польское телевидение wPolscePL

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач раскритиковал РФ за отказ вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолёта президента Леха Качиньского и обвинил Москву в "неуважении принципов цивилизованного мира".

"Россия не выполняет свои обязанности. Она не отвечает на призывы международного сообщества", — возмутился дипломат в беседе с wPolscePL.

"Политиканство". В Совфеде раскритиковали выводы Польши о катастрофе Ту-154

"Политиканство". В Совфеде раскритиковали выводы Польши о катастрофе Ту-154

Пшидач также озвучил мнение, что контакты между Москвой и Варшавой в данный момент возможны только на низком уровне, так как предпосылок для политического диалога нет "совершенно никаких". Россия, по словам политика, является большим вызовом для Польши. В заключение замглавы польского МИДа отметил, что страна намерена привлечь союзников из Евросоюза, чтобы "оказать влияние" на Россию.

Ранее Лайф писал, что авиатрагедия в Смоленске десять лет спустя вновь оказалась очень кстати для польских политиков. Внутриполитическая борьба в Польше диктует свои правила, полагают эксперты. Чтобы сформировать у собственных избирателей образ врага в лице конкурента, поляки снова поднимают старую историю с авиакатастрофой под Смоленском в 2010 году.

Напомним, катастрофа под Смоленском произошла 10 апреля 2010 года, тогда польский президент Лех Качиньский, почти все польские военные руководители, а также общественные и религиозные деятели, всего 96 человек, летели на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. Несмотря на предупреждения диспетчера о необходимости второго захода, пилот польского самолёта принял решение садиться, в результате чего не справился с управлением и врезался в берёзу, которая росла перед взлётной полосой.

Мы виноваты перед Польшей лишь тем, что мы — Россия

Мы виноваты перед Польшей лишь тем, что мы — Россия

Ранее в Польше заявили, что разрушения крыла самолёта Качиньского носят следы взрыва. Техническая комиссия МАК не выявила признаков взрыва на борту рухнувшего Ту-154. Российская сторона заявляла, что обломки остаются в стране до завершения расследования. Польская сторона при этом продлила срок расследования уголовного дела до конца 2021 года.

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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