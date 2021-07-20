В Польше заявили о невозможности диалога с Россией

Замминистра иностранных дел Польши Марчин Пшидач раскритиковал РФ за отказ вернуть обломки разбившегося в 2010 году самолёта президента Леха Качиньского и обвинил Москву в "неуважении принципов цивилизованного мира".

"Россия не выполняет свои обязанности. Она не отвечает на призывы международного сообщества", — возмутился дипломат в беседе с wPolscePL.

Пшидач также озвучил мнение, что контакты между Москвой и Варшавой в данный момент возможны только на низком уровне, так как предпосылок для политического диалога нет "совершенно никаких". Россия, по словам политика, является большим вызовом для Польши. В заключение замглавы польского МИДа отметил, что страна намерена привлечь союзников из Евросоюза, чтобы "оказать влияние" на Россию.

Ранее Лайф писал, что авиатрагедия в Смоленске десять лет спустя вновь оказалась очень кстати для польских политиков. Внутриполитическая борьба в Польше диктует свои правила, полагают эксперты. Чтобы сформировать у собственных избирателей образ врага в лице конкурента, поляки снова поднимают старую историю с авиакатастрофой под Смоленском в 2010 году.

Напомним, катастрофа под Смоленском произошла 10 апреля 2010 года, тогда польский президент Лех Качиньский, почти все польские военные руководители, а также общественные и религиозные деятели, всего 96 человек, летели на траурные мероприятия по случаю 70-й годовщины Катынского расстрела. Несмотря на предупреждения диспетчера о необходимости второго захода, пилот польского самолёта принял решение садиться, в результате чего не справился с управлением и врезался в берёзу, которая росла перед взлётной полосой.