Психолог назвал неучтённый фактор успешного лечения коронавируса

Коронавирусную инфекцию легче переносят оптимистично настроенные люди, нежели те, кто привык сокрушаться при малейшем ухудшении самочувствия. Об этом заявил психолог Валентин Денисов-Мельников. Он уточнил, что позитивный настрой на гормональном уровне влияет на силу организма и формирование иммунитета.

"Человек в подавленном настроении более подвержен психологическим и физиологическим проблемам. А когда пациент положительно настроен, более велика вероятность того, что он справится с возникшей проблемой или, по крайней мере, будет искать пути решения", — рассказал эксперт в беседе с РИА ФАН.

Как отметил врач, особенно уязвимы перед связанными с CoViD-19 осложнениями пациенты, которые склонны при малейшей простуде думать, что всё пропало и "он не жилец". У обладателей такого склада мышления отсутствует конструктивный настрой, они сами ищут признаки того, что всё ухудшается. Соответственно, по словам психолога, эти больные ничего не предпринимают, а чаще и преувеличивают действительное состояние здоровья. А вот люди, нацеленные на успех, чаще его и достигают.