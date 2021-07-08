Чтобы сохранить брак в период пандемии и удалённой работы, каждому из членов семьи нужно личное пространство. Об этом RT рассказала детский и семейный психолог Олеся Покусаева. По словам специалиста, важно уметь не зацикливаться на супруге, а переключаться на других людей с другим мнением, иной внешностью и интересами.

"Если есть возможность пойти с друзьями или ещё с кем-то, то нужно отделиться. Необязательно это каждый день делать, но хотя бы пару раз в неделю. Условно, жена пошла с подругами, или к маме, или на маникюр, или ещё куда-то. Муж, соответственно, тоже куда-то пошёл. Нужно себе завести за правило, чтобы у каждого было своё какое-то пространство", — отмечает Покусаева.

Ещё одна вещь, которую выделяет психолог, — хобби. Это может быть что-то творческое или спорт. То есть то, что помогает нам абстрагироваться от проблем и переключиться. Также следует ограничить своё время в соцсетях. Это всё позволит избежать лишнего стресса.

"Соответственно, если у жены нет такого стресса и у мужа нет, то они это не сливают и не передают друг другу. Бесконечное обмусоливание негатива и приводит к ухудшению обстановки в семье", — заключила Покусаева.