НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Легкомоторный самолёт разбился во время облёта горящих лесов на Ямале

По предварительным данным, в результате пострадало два человека, жертв нет. Что стало причиной крушения, пока не уточняется.

8 июля, 12:25
<p>Фото © ТАСС / Марина Лысцева</p>

Фото © ТАСС / Марина Лысцева

Легкомоторный самолёт Tecnam P2002 Sierra потерпел крушение на Ямале во время мониторинга обстановки с лесными пожарами в регионе. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл на территории Красноселькупского района, сегодня утром воздушное судно вылетело на осмотр лесных пожаров из посёлка Толька. По нашим данным, на борту было два человека. Известно, что самолёт принадлежит ООО АК "Капитал Джет".

На Камчатке опознали первую жертву крушения самолёта Ан-26

На Камчатке опознали первую жертву крушения самолёта Ан-26

По последним данным источника, пропавший борт уже удалось обнаружить, оба члена экипажа живы, но получили травмы. Их везут в ближайшую больницу. Что стало причиной крушения, пока не уточняется.

А ранее сегодня легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Суземском районе Брянской области. Причиной случившегося стал отказ двигателя воздушного судна. При крушении судно получило механические повреждения, а пилот — травму головы, от госпитализации он отказался.

"Неверный расчёт": Пилот описал возможный сценарий крушения Ан-26 на Камчатке

"Неверный расчёт": Пилот описал возможный сценарий крушения Ан-26 на Камчатке

Авторы
Наталья Исакова
Наталья Исакова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

Стало известно, какие российские регионы лидируют по доходам населения

4 июля, 22:07

"Снижаться в море не рекомендую": Лайф публикует переговоры экипажа Ан-26 с диспетчером перед крушением

сегодня в 13:30

Рязанские подростки убили двух бомжей за отказ прикурить

сегодня в 13:47

Путин отменил указ о запрете чартерных полётов на курорты Египта

сегодня в 13:48

В Instagram Бритни Спирс появилось голое фото, но одна деталь заставила фанатов бояться за её жизнь

сегодня в 13:53

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1