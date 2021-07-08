Легкомоторный самолёт разбился во время облёта горящих лесов на Ямале

Легкомоторный самолёт Tecnam P2002 Sierra потерпел крушение на Ямале во время мониторинга обстановки с лесными пожарами в регионе. Об этом Лайфу сообщил источник.

Инцидент произошёл на территории Красноселькупского района, сегодня утром воздушное судно вылетело на осмотр лесных пожаров из посёлка Толька. По нашим данным, на борту было два человека. Известно, что самолёт принадлежит ООО АК "Капитал Джет".

По последним данным источника, пропавший борт уже удалось обнаружить, оба члена экипажа живы, но получили травмы. Их везут в ближайшую больницу. Что стало причиной крушения, пока не уточняется.