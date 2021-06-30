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Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Брянской области из-за отказа двигателя

Воздушное судно получило механические повреждения, а пилот травмировал голову, однако от госпитализации отказался.

30 июня, 05:14
<p>Фото © <a href="https://newsbryansk.ru/fn_729147.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Newsbryansk.ru</a></p>

Фото © Newsbryansk.ru

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Суземском районе Брянской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Причиной случившегося стал отказ двигателя воздушного судна. При крушении самолёт получил механические повреждения, а пилот — травму головы, от госпитализации он отказался. На место инцидента выезжали оперативные службы, полиция и бригада скорой помощи.

"При планировании самолёт зацепил линию электропередачи и совершил жёсткую посадку на поле", — уточнили в МЧС.

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Напомним, ранее стало известно, что в Ленобласти разбился вертолёт Ми-8. При крушении погибло три человека: командир воздушного судна, штурман, а также старший бортмеханик. Лайф публиковал фотографии и видео с места трагедии. Предварительная причина инцидента — техническая неисправность. Ранее также появлялась информация, что ЧП произошло из-за отказа двигателя. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о нарушении правил полётов.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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