Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Брянской области из-за отказа двигателя

Легкомоторный самолёт совершил жёсткую посадку в Суземском районе Брянской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

Причиной случившегося стал отказ двигателя воздушного судна. При крушении самолёт получил механические повреждения, а пилот — травму головы, от госпитализации он отказался. На место инцидента выезжали оперативные службы, полиция и бригада скорой помощи.

"При планировании самолёт зацепил линию электропередачи и совершил жёсткую посадку на поле", — уточнили в МЧС.