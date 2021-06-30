Пять человек погибли в страшном ДТП с тремя авто на Кубани
Ещё два человека доставлены в больницу, за их жизнь борются врачи.
Фото © ТАСС / Роман Пименов
Пять человек погибли в ДТП в Красноармейском районе Краснодарского крае. Об этом Лайфу сообщил источник.
Трагедия произошла на трассе у станицы Новомышастовская в районе птицефабрики, столкнулись три легковых автомобиля. Помимо погибших два человека госпитализированы.
Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.
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