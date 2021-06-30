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Пять человек погибли в страшном ДТП с тремя авто на Кубани

Ещё два человека доставлены в больницу, за их жизнь борются врачи.

30 июня, 05:03

Фото © ТАСС / Роман Пименов

Пять человек погибли в ДТП в Красноармейском районе Краснодарского крае. Об этом Лайфу сообщил источник.

Трагедия произошла на трассе у станицы Новомышастовская в районе птицефабрики, столкнулись три легковых автомобиля. Помимо погибших два человека госпитализированы.

В Туве подросток сел за руль авто и разбился насмерть, ещё шестеро детей пострадали

В Туве подросток сел за руль авто и разбился насмерть, ещё шестеро детей пострадали

Причины и обстоятельства аварии устанавливаются, на месте работают сотрудники правоохранительных органов.

Ранее 38 человек пострадали в ДТП с автобусом под Калининградом.

Авторы
Никита Никонов
Никита Никонов

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