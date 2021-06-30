Некоторые страны Евросоюза, например Германия, Франция и Италия, хотят "развести" Украину. Такое мнение выразил политический эксперт Тарас Загородний в статье для издания "Главред".

Комментируя недавнее интервью посла ФРГ на Украине Анки Фельдгузен, Загородний назвал сказками обещания Берлина поддержать Киев в вопросе транзита газа через Украину после запуска "Северного потока – 2", а также в развитии водородной энергетики. При этом эксперт раскритиковал отказ Германии поставлять в Незалежную оружие и причину, которой в Берлине мотивировали своё решение. Ранее Фельдгаузен заявила, что "для Германии исторически Восточная Европа — особая часть мира, мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет".

"Аж слеза навернулась на щеку от чувствительности немцев... Венгрии сейчас поставляют оружие на 1,2 млрд евро, тоже не сильно мучаются (кстати, Венгрия негласно тоже поддерживает Россию (какое совпадение! Надо же!) по многим вопросам). Причём Венгрия не скрывает территориальных претензий к Украине... Это признание реального факта того, что они в одной упряжке с Россией и разводят нас на пару, — заявил Загородний.

По его мнению, Киеву следует внимательней присмотреться к рекомендациям ЕС и G7, "среди которых как минимум три страны, мягко говоря, смотрят на Россию (Германия, Франция, Италия)". Эксперт считает, что "совместное удушение Украины за счёт квот, истерик вокруг закона о локализации производств и прочей ереси устраивает всех.

"Им интересна деиндустриализованная страна, которая не сможет сопротивляться", — заявил политолог.

Загородний заключил, что национальный интерес Украины должен быть в приоритете, как он в приоритете у России и Евросоюза, а Незалежная — "не 100 долларов, чтобы всем нравиться".