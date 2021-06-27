Именно Киев сегодня выступает в роли катализатора возможного военного конфликта, подчеркнул депутат Руслан Бальбек. По его мнению, украинскую власть может успокоить только смирительная рубашка, ну а пока Европа вынуждена просто бессильно наблюдать за происходящим.

Германии стоит бояться Украину, а не Россию. Об этом заявил депутат Госдумы от Крымского региона Руслан Бальбек, комментируя заявление немецкого посла в Киеве Анки Фельдгузен о боязни возможного вооружённого конфликта с РФ.

"Именно Киев, с одной стороны, ведёт мощную пропагандистскую кампанию о якобы своей войне с Россией, а с другой стороны — трясёт за грудки европейских политиков с требованием оказания мощной финансовой и военной поддержки", — сказал парламентарий в интервью РИА "Новости".

Сегодня Киев выглядит "как буйно помешанный", которого может успокоить только смирительная рубашка, отметил Бальбек. По его словам, Европа, где привыкли к стабильности, просто вынуждена бессильно наблюдать за происходящим. Кроме того, в интересах ЕС нет продвижения демократии по всему миру, "им достаточно её у себя и желательно без Украины", добавил депутат.