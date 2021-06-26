Посол Германии в Киеве заявила, что в НАТО боятся прямой войны с Россией

Вопрос членства Украины в НАТО должен быть решён консенсусом, поскольку "все боятся быть с Россией в прямой войне". Об этом в интервью изданию "Зеркало недели" заявила посол Германии на Украине Анка Фельдгузен.

"Украина имеет очень влиятельных партнёров, которые поддерживают украинские амбиции стать членом НАТО. Но это произойдёт не завтра, поскольку это будет политическое решение. У НАТО всегда были проблемы со странами, где идёт война. Потому что одно из преимуществ НАТО — пятая статья Вашингтонского договора (о коллективной обороне. — Прим. Лайфа). И все боятся быть с Россией в прямой войне", — объяснила посол.

По словам Фельдгузен, НАТО ранее приняло в свои ряды страны Балтии, поскольку сформировалось "маленькое окно возможностей", несмотря на тогдашние заявления в то время главы МИД России Евгения Примакова о "красных линиях". Дипломат заметила, что Украина не может получить План действий по членству в НАТО (ПДЧ) из-за необходимости консенсуса между участниками альянса по этому вопросу. При этом наличие или отсутствие ПДЧ никак не повлияло бы на присоединение Крыма к России.

"Ведь было видно, что россияне давно к этому готовились. Был бы ПДЧ, не было бы ПДЧ — это тоже спекуляции. Но я лично не думаю, что наличие ПДЧ как-то остановило бы россиян", — разъяснила дипломат свою точку зрения.

Германия, как объяснила Фельдгузен, не планирует поставлять вооружение на Украину. Немецкие политики воспитывались с идеей того, что на территории Восточной Европы не будет оружия или солдат ФРГ. И в Германии стараются не думать о войнах.

"Для Германии исторически Восточная Европа — особая часть мира, мы все были воспитаны с идеей, что немецких солдат, немецкого оружия здесь никогда не будет. Эта идея будто в ДНК немцев. И есть очень мало моих соотечественников, которые, как я, видели войну здесь сейчас. Я тоже была так воспитана", — отметила Фельдгузен.