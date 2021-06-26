"Давно игнорирует конституцию": Политолог объяснил, зачем Зеленскому референдум по Донбассу
Открыто ставить вопрос о территориальной целостности страны запрещено, но его можно переформулировать.
Фото © Офис президента Украины
Референдум по Донбассу среди жителей Украины позволит президенту Владимиру Зеленскому баллотироваться на второй срок и не оборвёт связь с юго-востоком страны. Таким мнением поделился директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
По словам политолога, от Зеленского можно ожидать "чего угодно", поскольку он "давно игнорирует конституцию". Референдум о территориальной целостности запрещён, но можно это обойти, переформулировав вопрос, сказал Погребинский в интервью Ura.ru.
"Можно сформулировать вопрос, который не будет подразумевать территориальных изменений. Зеленскому важно зафиксировать: "Я не могу выполнить Минские соглашения. И в оправдание, что я их не выполняю, мне нужно мнение людей. Но я хочу на второй срок, поэтому мне надо закончить войну", — объяснил Погребинский.
Как ранее сообщал Лайф, Владимир Зеленский допустил проведение референдума в ДНР и ЛНР. Если не удастся урегулировать в рамках "нормандского формата" или любых договорённостей с участием России и США, то возможен полный разрыв отношений с регионом.
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