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"Давно игнорирует конституцию": Политолог объяснил, зачем Зеленскому референдум по Донбассу

Открыто ставить вопрос о территориальной целостности страны запрещено, но его можно переформулировать.

26 июня, 19:12
<p>Фото © Офис президента Украины</p>

Фото © Офис президента Украины

Референдум по Донбассу среди жителей Украины позволит президенту Владимиру Зеленскому баллотироваться на второй срок и не оборвёт связь с юго-востоком страны. Таким мнением поделился директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам политолога, от Зеленского можно ожидать "чего угодно", поскольку он "давно игнорирует конституцию". Референдум о территориальной целостности запрещён, но можно это обойти, переформулировав вопрос, сказал Погребинский в интервью Ura.ru.

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"Можно сформулировать вопрос, который не будет подразумевать территориальных изменений. Зеленскому важно зафиксировать: "Я не могу выполнить Минские соглашения. И в оправдание, что я их не выполняю, мне нужно мнение людей. Но я хочу на второй срок, поэтому мне надо закончить войну", — объяснил Погребинский.

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Как ранее сообщал Лайф, Владимир Зеленский допустил проведение референдума в ДНР и ЛНР. Если не удастся урегулировать в рамках "нормандского формата" или любых договорённостей с участием России и США, то возможен полный разрыв отношений с регионом.


Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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