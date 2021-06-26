Референдум по Донбассу среди жителей Украины позволит президенту Владимиру Зеленскому баллотироваться на второй срок и не оборвёт связь с юго-востоком страны. Таким мнением поделился директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

По словам политолога, от Зеленского можно ожидать "чего угодно", поскольку он "давно игнорирует конституцию". Референдум о территориальной целостности запрещён, но можно это обойти, переформулировав вопрос, сказал Погребинский в интервью Ura.ru.

"Можно сформулировать вопрос, который не будет подразумевать территориальных изменений. Зеленскому важно зафиксировать: "Я не могу выполнить Минские соглашения. И в оправдание, что я их не выполняю, мне нужно мнение людей. Но я хочу на второй срок, поэтому мне надо закончить войну", — объяснил Погребинский.