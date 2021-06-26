Отношения Москвы и Лондона достигли "нулевого дна", заявил российский посол
Андрей Келин отметил, что раньше Британия сама же и инициировала диалог с Россией, а вторжение эсминца в воды у берегов Крыма назвал сбоем. У дипломата запланирован ряд встреч, по итогам которых он намерен разъяснить природу инцидента.
Фото © ТАСС / ЦОС ФСБ РФ
Отношения Москвы и Лондона достигли "нулевого дна", от которого предстоит отталкиваться, заявил посол РФ в Великобритании Андрей Келин. Провокация с британским эсминцем Defender могла перерасти в военный конфликт, отметил дипломат.
"Конечно, в период холодной войны отношения были значительно хуже. Но сейчас можно квалифицировать, что... это то нулевое дно, от которого предстоит отталкиваться", — сказал Келин в эфире ютуб-канала "Соловьёв Live".
Келин подчеркнул, что сам механизм принятия постановлений в военно-морской сфере ему незнаком, поэтому пока не стоит торопиться с выводами. Однако если всё так, как пишут в газетах, если в провокации участвовал лично премьер Соединённого Королевства Борис Джонсон, то это "очень серьёзно". Дипломат уточнил, что хоть в период холодной войны отношения и были гораздо хуже, сейчас "не будем заострять на этом внимание". Необходимо сначала понять природу этого инцидента. У российского посла намечены встречи с британской стороной, с лицами, которые отвечают за внешнюю политику и вопросы безопасности. И, как отметил дипломат, если до этого Лондон сам же и инициировал диалог с Москвой, то вторжение эсминца — это, конечно, сбой.
"Я надеюсь всё-таки прояснить это дело вместе с ними и достаточно чётко сказать, что либо политический диалог, либо провокация", — заявил российский дипломат.
Напомним, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Между тем в Минобороны Великобритании заявили, что их корабль двигался в территориальных водах Украины, экипаж эсминца не фиксировал стрельбы поблизости. Однако журналист Би-би-си, находившийся на корабле, утверждает обратное. В подтверждение этого опубликовано видео инцидента.
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