Отношения Москвы и Лондона достигли "нулевого дна", заявил российский посол

Келин подчеркнул, что сам механизм принятия постановлений в военно-морской сфере ему незнаком, поэтому пока не стоит торопиться с выводами. Однако если всё так, как пишут в газетах, если в провокации участвовал лично премьер Соединённого Королевства Борис Джонсон, то это "очень серьёзно". Дипломат уточнил, что хоть в период холодной войны отношения и были гораздо хуже, сейчас "не будем заострять на этом внимание". Необходимо сначала понять природу этого инцидента. У российского посла намечены встречи с британской стороной, с лицами, которые отвечают за внешнюю политику и вопросы безопасности. И, как отметил дипломат, если до этого Лондон сам же и инициировал диалог с Москвой, то вторжение эсминца — это, конечно, сбой.