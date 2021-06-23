"Мы только что закончили переход сквозь территориальные воды "оккупированного" Россией Крыма. Это был осознанный ход со стороны корабля Королевского ВМФ "Дефендер", который идёт в Грузию. Командование говорит, что он шёл по международно признанному морскому маршруту", — сказал Билл.

Он также добавил, что временами эсминец сопровождали более 20 российских самолётов и были предупреждения со стороны кораблей береговой охраны. Журналист утверждает, что слышал выстрелы, но они были за пределами дальности поражения. Всё это время экипаж корабля находился в повышенной готовности и даже надел защитные маски на случай перестрелки, однако всерьёз о таком развитии событий не думал, уточнил Билл. Сейчас судно находится в международных водах.