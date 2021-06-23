"Это был осознанный ход": Британский журналист с борта эсминца подтвердил, что корабль зашёл в воды Крыма
По его словам, в какой-то момент над судном кружило 20 самолётов РФ, а корабли береговой линии маневрировали, чтобы Британия сменила курс.
Фото © royalnavy.mod.uk
Эсминец ВМС Великобритании целенаправленно зашёл в территориальные воды Крыма. Об этом сообщил журналист Би-би-си Джонатан Билл, находившийся на борту корабля.
"Мы только что закончили переход сквозь территориальные воды "оккупированного" Россией Крыма. Это был осознанный ход со стороны корабля Королевского ВМФ "Дефендер", который идёт в Грузию. Командование говорит, что он шёл по международно признанному морскому маршруту", — сказал Билл.
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Он также добавил, что временами эсминец сопровождали более 20 российских самолётов и были предупреждения со стороны кораблей береговой охраны. Журналист утверждает, что слышал выстрелы, но они были за пределами дальности поражения. Всё это время экипаж корабля находился в повышенной готовности и даже надел защитные маски на случай перестрелки, однако всерьёз о таком развитии событий не думал, уточнил Билл. Сейчас судно находится в международных водах.
Напомним, как сообщили в Минобороны РФ, после нарушения британским эсминцем Defender морской границы РФ в районе мыса Фиолент в Крыму российский военный корабль сделал несколько предупредительных выстрелов, а бомбардировщик Су-24М выполнил предупредительное бомбометание по ходу движения судна. Кроме того, военный атташе при Посольстве Великобритании в Москве был вызван в Минобороны.
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