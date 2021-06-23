Нефть марки Brent превысила $76 за баррель впервые с октября 2018 года
В прошлый раз чёрное золото вырастало в цене до 75 долларов, и таким дорогим оно не было несколько лет.
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Стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE подскочила в цене на 1,62% и достигла 76,02 доллара за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки на 17:31 по московскому времени. Такое происходит впервые с октября 2018 года.
К 17:37 мск рост североморского сырья замедлился и стоимость Brent составила $75,82 за баррель.
Ранее Лайф писал, что стоимость нефти марки Brent на лондонской бирже ICE поднялась до 75 долларов за баррель. На тот момент такого не случалось с апреля 2019 года.
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