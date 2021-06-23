Учёные обнаружили нового "суперраспространителя" коронавируса

Исследователи из кипрского Университета Никосии выяснили, что пыльца деревьев может переносить коронавирус. О новом суперраспространителе инфекции сообщает Daily Mail.

В ходе эксперимента учёные создали максимально реалистичные условия и понаблюдали за тем, как частицы пыльцевых зёрен с деревьев перемещаются по воздуху. Они установили, что при лёгком ветре пыльце требуется меньше минуты, чтобы преодолеть 20 метров и долететь до человека. Этим может "пользоваться" коронавирус.

С помощью компьютерной модели исследователи наглядно продемонстрировали, что пыльца переносит вирус на гораздо большее расстояние, чем он сам мог бы долететь. Эксперты опасаются, что при таких обстоятельствах два метра недостаточно для социальной дистанции.