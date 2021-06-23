Учёные обнаружили нового "суперраспространителя" коронавируса
Эксперты опасаются, что при таких обстоятельствах два метра недостаточно для социальной дистанции.
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Исследователи из кипрского Университета Никосии выяснили, что пыльца деревьев может переносить коронавирус. О новом суперраспространителе инфекции сообщает Daily Mail.
В ходе эксперимента учёные создали максимально реалистичные условия и понаблюдали за тем, как частицы пыльцевых зёрен с деревьев перемещаются по воздуху. Они установили, что при лёгком ветре пыльце требуется меньше минуты, чтобы преодолеть 20 метров и долететь до человека. Этим может "пользоваться" коронавирус.
С помощью компьютерной модели исследователи наглядно продемонстрировали, что пыльца переносит вирус на гораздо большее расстояние, чем он сам мог бы долететь. Эксперты опасаются, что при таких обстоятельствах два метра недостаточно для социальной дистанции.
А ранее в Индии рассказали о появлении нового штамма, который получил название "дельта плюс". Минздрав страны предупредил об опасности этого варианта коронавируса. Он отличается высокой скоростью распространения и способностью сильнее поражать клетки лёгких. Как утверждают специалисты, "дельта плюс" способен даже "ускользать" от действия вакцин от ковида или антител.
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