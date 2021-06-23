Подвергшиеся нападению медведя-беглеца тиктокеры сняли зверя на расстоянии вытянутой руки
На кадрах видно, что косолапый что-то агрессивно закапывает, озирается и явно настроен не очень дружелюбно.
Подвергшиеся нападению медведя-беглеца тиктокеры сняли зверя на расстоянии вытянутой руки. Видео © LIFE
Тиктокеры, на лагерь которых напал сбежавший в подмосковных Мытищах медведь, смогли снять зверя с очень близкого расстояния. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.
На кадрах видно, что косолапый что-то закапывает и озирается, а его внешний вид и поведение отражают агрессивные намерения. К счастью, обошлось без жертв, лишь некоторые блогеры пострадали, когда убегали от хищника.
Напомним, пиар-менеджер тиктокеров рассказал Лайфу, что медведь атаковал лагерь блогеров в районе Пироговского лесопарка. Это мог быть сбежавший в начале месяца медведь, ведь, как уточнили в администрации городского округа, поиски зверя продолжаются.
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