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Подвергшиеся нападению медведя-беглеца тиктокеры сняли зверя на расстоянии вытянутой руки

На кадрах видно, что косолапый что-то агрессивно закапывает, озирается и явно настроен не очень дружелюбно.

23 июня, 15:27

Подвергшиеся нападению медведя-беглеца тиктокеры сняли зверя на расстоянии вытянутой руки. Видео © LIFE

Тиктокеры, на лагерь которых напал сбежавший в подмосковных Мытищах медведь, смогли снять зверя с очень близкого расстояния. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что косолапый что-то закапывает и озирается, а его внешний вид и поведение отражают агрессивные намерения. К счастью, обошлось без жертв, лишь некоторые блогеры пострадали, когда убегали от хищника.

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Напомним, пиар-менеджер тиктокеров рассказал Лайфу, что медведь атаковал лагерь блогеров в районе Пироговского лесопарка. Это мог быть сбежавший в начале месяца медведь, ведь, как уточнили в администрации городского округа, поиски зверя продолжаются.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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