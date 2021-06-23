Подвергшиеся нападению медведя-беглеца тиктокеры сняли зверя на расстоянии вытянутой руки. Видео © LIFE

Тиктокеры, на лагерь которых напал сбежавший в подмосковных Мытищах медведь, смогли снять зверя с очень близкого расстояния. Видео оказалось в распоряжении Лайфа.

На кадрах видно, что косолапый что-то закапывает и озирается, а его внешний вид и поведение отражают агрессивные намерения. К счастью, обошлось без жертв, лишь некоторые блогеры пострадали, когда убегали от хищника.