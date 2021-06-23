Медведь, которого заметили в подмосковных Мытищах около пансионата "Клязьминское водохранилище", атаковал лагерь тиктокеров, выехавших 21 июня на пикник в район Пироговского лесопарка. Как Лайфу рассказал их пиар-менеджер, не обошлось без травм, однако их нанёс не хищник.

"Тиктокеры отдыхали и снимали контент, заметили хищника неподалёку. Ребята сразу разбежались, кто-то начал забираться на дерево. Без травм тоже не обошлось. Сильно пострадал блогер Михаил Прокопов, он в страхе убегал от медведя и повредил ногу о корягу, мы его рану сами потом обрабатывали, остальные отделались ссадинами и сильным испугом", — сказал пиар-менеджер.

По словам блогера OREO (настоящее имя — Иван Щербаков), их никто не останавливал и не предупреждал, что в этих местах сбежал медведь. Хищник покопался в вещах блогеров и разнёс всё лапами, а также скалился на людей. Тиктокеры убежали от него на безопасное расстояние. Вероятно, это был тот самый медведь, который потерялся в начале месяца. Как нам объяснили в администрации городского округа, поиски косолапого продолжаются.