"Кто-то начал забираться на дерево": Сбежавший в Мытищах медведь напал на лагерь ничего не подозревающих тиктокеров
К счастью, обошлось без жертв, однако после случившегося блогеры не обратились в экстренные службы.
Фото © LIFE
Медведь, которого заметили в подмосковных Мытищах около пансионата "Клязьминское водохранилище", атаковал лагерь тиктокеров, выехавших 21 июня на пикник в район Пироговского лесопарка. Как Лайфу рассказал их пиар-менеджер, не обошлось без травм, однако их нанёс не хищник.
"Тиктокеры отдыхали и снимали контент, заметили хищника неподалёку. Ребята сразу разбежались, кто-то начал забираться на дерево. Без травм тоже не обошлось. Сильно пострадал блогер Михаил Прокопов, он в страхе убегал от медведя и повредил ногу о корягу, мы его рану сами потом обрабатывали, остальные отделались ссадинами и сильным испугом", — сказал пиар-менеджер.
По словам блогера OREO (настоящее имя — Иван Щербаков), их никто не останавливал и не предупреждал, что в этих местах сбежал медведь. Хищник покопался в вещах блогеров и разнёс всё лапами, а также скалился на людей. Тиктокеры убежали от него на безопасное расстояние. Вероятно, это был тот самый медведь, который потерялся в начале месяца. Как нам объяснили в администрации городского округа, поиски косолапого продолжаются.
"Поиски медведя продолжаются. По поводу этого инцидента с тиктокерами у нас нет информации, так как за тот день в ЕДДС и экстренные службы похожих вызовов не поступало", — заявили там. Пиар-менеджер блогеров уточнил, что ребята действительно не обращались в экстренные службы после случившегося.
Напомним, в парке "Ергаки" в Красноярском крае медведь атаковал туристическую группу и убил подростка. Ещё один взрослый пострадал. Мальчик-носильщик отбился от группы, на его поиски отправились двое взрослых, они и нашли его тело, возле которого сидел медведь. Агрессивное животное сразу же напало на туристов. Один притворился мёртвым, что позволило избежать смерти и травм. Второй кинулся на животное с ножом. Ему удалось даже ранить медведя, но и сам он пострадал. Директор парка рассказал Лайфу подробности нападения медведя-убийцы на туристов.
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