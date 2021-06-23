Двух рабочих погребло заживо при обвале грунта на стройке в Москве
В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.
Двух рабочих погребло заживо при обвале грунта в Москве. Видео © LIFE
В Москве на одной из строек на улице Крылатской двух рабочих погребло в результате обвала грунта. Как сообщил Лайфу источник в экстренных службах, одного из мужчин спасателям удалось достать из-под завалов живым, второй погиб.
ЧП произошло на месте строительства базы отдыха. В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.
Ранее Лайф рассказывал, что в Санкт-Петербурге судно затонуло после столкновения с теплоходом. Инцидент произошёл в акватории Средней Невки в районе 2-го Елагина моста.
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