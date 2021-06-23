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В Кремле не обсуждают введение в России полного локдауна из-за роста числа заражений

У глав регионов есть особые полномочия для таких решений и мнение федерального центра в данном случае не имеет значения, заметил Дмитрий Песков.

23 июня, 10:23
<p>Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев</p>

Фото © Агентство городских новостей "Москва" / Андрей Никеричев

Российские власти не обсуждают возможность введения в стране нового локдауна из-за роста случаев коронавируса, а также не располагают информацией о намерении какого-либо из регионов вводить такие ограничения. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы не располагаем информацией, что кто-то обсуждает полный локдаун", — сказал представитель Кремля.

Песков также отрицательно ответил на вопрос, не стоит ли такой вопрос на федеральном уровне. При этом он заметил, что у глав регионов есть особые полномочия для таких решений и мнение Кремля в данном случае не имеет значения.

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Ранее Лайф сообщал, что в России зафиксировали максимум смертей от коронавируса с 11 февраля. Однако есть и хороший рекорд — число вылечившихся пациентов превысило показатели 13 марта.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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