В Кремле связали сообщения о нехватке вакцин в регионах России с ростом спроса на прививки
Песков выразил надежду, что имеющиеся в связи с этим "логистические затруднения" будут носить временный характер.
Фото © Агентство "Москва"
Возможная нехватка вакцин от коронавируса в некоторых регионах России может быть связана с логистическими трудностями и увеличением спроса на прививки. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Сейчас благодаря повышению сознательности граждан из-за очередной волны коронавируса — достаточно сильной и очень опасной, благодаря тому, что активизирована была информационная, разъяснительная работа, значительно увеличилось количество желающих вакцинироваться", — указал представитель Кремля.
Песков выразил надежду, что эти логистические затруднения будут носить временный характер, а вот тот факт, что изменился общий темп вакцинации, в Кремле оценивают позитивно — ранее он "оставлял желать лучшего".
Отметим, что рост спроса на прививки фиксируется и в Москве. По словам мэра Сергея Собянина, число записей на вакцинацию в столице выросло в 10 раз.
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