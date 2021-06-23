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В Кремле связали сообщения о нехватке вакцин в регионах России с ростом спроса на прививки

Песков выразил надежду, что имеющиеся в связи с этим "логистические затруднения" будут носить временный характер.

23 июня, 10:12

Фото © Агентство "Москва"

Возможная нехватка вакцин от коронавируса в некоторых регионах России может быть связана с логистическими трудностями и увеличением спроса на прививки. Об этом в беседе с журналистами в среду заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

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"Сейчас благодаря повышению сознательности граждан из-за очередной волны коронавируса — достаточно сильной и очень опасной, благодаря тому, что активизирована была информационная, разъяснительная работа, значительно увеличилось количество желающих вакцинироваться", — указал представитель Кремля.

Песков выразил надежду, что эти логистические затруднения будут носить временный характер, а вот тот факт, что изменился общий темп вакцинации, в Кремле оценивают позитивно — ранее он "оставлял желать лучшего".

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Отметим, что рост спроса на прививки фиксируется и в Москве. По словам мэра Сергея Собянина, число записей на вакцинацию в столице выросло в 10 раз.

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина
Александр Юнашев
Александр Юнашев

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