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На Кубани обязали привить от ковида работников туротрасли, общепита и транспорта

Первый компонент вакцины такие граждане должны получить не позднее 23 июля, а полностью закончить вакцинацию — к 23 августа.

23 июня, 07:41
<p>Фото © Агентство "Москва"</p>

Фото © Агентство "Москва"

В Краснодарском крае вводят обязательную вакцинацию от ковида для сотрудников общепита, транспорта, образования, торговли и туристической отрасли. Привить необходимо не менее 60% работников. Об этом говорится в постановлении регионального управления Роспотребнадзора.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показателям против коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работникам образовательных организаций, работникам организаций общественного питания, работникам торговли продовольственными и непродовольственными товарами, работникам организаций туристической сферы, работникам транспортных организаций, работникам организаций в сфере бытового обслуживания", — говорится в документе.

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Уточняется, что первый компонент препарата такие граждане должны получить не позднее 23 июля, а полностью закончить вакцинацию — к 23 августа. Планируется, что вакцинация коснётся более 2,5 тысячи работников турсферы и гостиничного бизнеса.

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Первой обязательную вакцинацию для работников сферы услуг ввела Москва. Позже на такие меры пошло ещё чуть более десяти регионов. ВЦИОМ выяснил, что 49% россиян положительно относятся к обязательным прививкам от коронавируса части работающего населения в Москве и Подмосковье, против выступает 30%. Ещё 16% заявили о нейтральной позиции.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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