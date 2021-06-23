На Кубани обязали привить от ковида работников туротрасли, общепита и транспорта

В Краснодарском крае вводят обязательную вакцинацию от ковида для сотрудников общепита, транспорта, образования, торговли и туристической отрасли. Привить необходимо не менее 60% работников. Об этом говорится в постановлении регионального управления Роспотребнадзора.

"Обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемиологическим показателям против коронавирусной инфекции следующим категориям граждан, подлежащих обязательной вакцинации: работникам образовательных организаций, работникам организаций общественного питания, работникам торговли продовольственными и непродовольственными товарами, работникам организаций туристической сферы, работникам транспортных организаций, работникам организаций в сфере бытового обслуживания", — говорится в документе.

Уточняется, что первый компонент препарата такие граждане должны получить не позднее 23 июля, а полностью закончить вакцинацию — к 23 августа. Планируется, что вакцинация коснётся более 2,5 тысячи работников турсферы и гостиничного бизнеса.