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Бортников рассказал о подготовке будущих террористов с помощью клонов компьютерных игр

По оценке ФСБ, в особой группе риска оказалась молодёжь, психологическая обработка которой ведётся в Интернете.

23 июня, 07:37

Фото © Pixabay

Террористы занимаются вербовкой молодёжи в чатах сетевых компьютерных игр, а также создают клоны игр с имитацией терактов. Такое мнение высказал директор ФСБ Александр Бортников на открытии IX Московской конференции по международной безопасности.

"В особой группе риска — молодёжь, психологическая обработка которой ведётся в социальных сетях и игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр. Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма", — сказал он.

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Бортников также отметил, что интернет-пропагандисты терроризма активно пользуются тревогами людей на фоне распространения коронавирусной инфекции, они развернули в Сети целую инфраструктуру по производству будущих террористов.

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К слову, проблема терроризма заботит и заокеанских партнёров России. Так, американский президент Джо Байден заявил, что не сами группировки, а сторонники превосходства белой расы — наибольшая террористическая угроза для США. Так он сказал, выступая с речью в городе Талсе, где ровно 100 лет назад толпа белых погромщиков убила сотни афроамериканцев.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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