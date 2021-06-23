Бортников рассказал о подготовке будущих террористов с помощью клонов компьютерных игр

Террористы занимаются вербовкой молодёжи в чатах сетевых компьютерных игр, а также создают клоны игр с имитацией терактов. Такое мнение высказал директор ФСБ Александр Бортников на открытии IX Московской конференции по международной безопасности.

"В особой группе риска — молодёжь, психологическая обработка которой ведётся в социальных сетях и игровых чатах популярных многопользовательских компьютерных игр. Более того, исламистские группировки уже вышли на уровень создания собственных клонов таких игр, которые позволяют воздействовать на сознание потенциальных сторонников терроризма и экстремизма", — сказал он.

Бортников также отметил, что интернет-пропагандисты терроризма активно пользуются тревогами людей на фоне распространения коронавирусной инфекции, они развернули в Сети целую инфраструктуру по производству будущих террористов.