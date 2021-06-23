Шойгу рассказал о русофобии НАТО и попытках альянса к сдерживанию России

Расстановка систем противоракетной обороны (ПРО) в Азиатско-Тихоокеанском регионе создаёт дестабилизирующую ситуацию и является элементом сдерживания России силами НАТО. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

"Российские эксперты неоднократно указывали на дестабилизирующую роль противоракетной обороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши оценки ситуации полностью подтвердились в Европе, где региональная ПРО теперь подаётся как один из элементов сдерживания России со стороны НАТО", — заявил он.

По его словам, дополнительную напряжённость создаёт выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что фактически снимает какие-либо ограничения на создание и развёртывание подобного типа оружия. Такие действия могут изменить баланс сил не только в Азиатском регионе, включая восточную часть России, но и во всём мире, добавил Шойгу.

Министр обороны также заявил, что русофобия НАТО перевешивает прагматизм альянса, а его действия в Афганистане могут стать причиной развёртывания полномасштабной гражданской войны в стране со всеми вытекающими последствиями.

"На протяжении всего периода пребывания сил НАТО в Афганистане российская сторона неоднократно призывала к консолидации усилий, выработке согласованной политики на афганском направлении. Однако русофобия альянса пересилила прагматизм, и сегодня для исправления ситуации в стране требуются неотложные меры", — подчеркнул Шойгу.