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Шойгу рассказал о русофобии НАТО и попытках альянса к сдерживанию России

По его словам, выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности создаёт дополнительную напряжённость.

23 июня, 07:19
<p>Фото © Министерство обороны РФ</p>

Фото © Министерство обороны РФ

Расстановка систем противоракетной обороны (ПРО) в Азиатско-Тихоокеанском регионе создаёт дестабилизирующую ситуацию и является элементом сдерживания России силами НАТО. Об этом заявил глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу на Московской конференции по международной безопасности.

"Российские эксперты неоднократно указывали на дестабилизирующую роль противоракетной обороны в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Наши оценки ситуации полностью подтвердились в Европе, где региональная ПРО теперь подаётся как один из элементов сдерживания России со стороны НАТО", — заявил он.

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По его словам, дополнительную напряжённость создаёт выход США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, что фактически снимает какие-либо ограничения на создание и развёртывание подобного типа оружия. Такие действия могут изменить баланс сил не только в Азиатском регионе, включая восточную часть России, но и во всём мире, добавил Шойгу.

Министр обороны также заявил, что русофобия НАТО перевешивает прагматизм альянса, а его действия в Афганистане могут стать причиной развёртывания полномасштабной гражданской войны в стране со всеми вытекающими последствиями.

"На протяжении всего периода пребывания сил НАТО в Афганистане российская сторона неоднократно призывала к консолидации усилий, выработке согласованной политики на афганском направлении. Однако русофобия альянса пересилила прагматизм, и сегодня для исправления ситуации в стране требуются неотложные меры", — подчеркнул Шойгу.

Вместе с тем, выступая на конференции, глава Министерства обороны РФ также заявил, что ряд стран Европы заинтересованы в обострении конфликта с Россией.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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