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Шойгу заявил о тенденции разделения мира на "своих" и "чужих"

При этом, по словам министра обороны РФ, совсем недавно основное внимание уделялось проблематике борьбы с терроризмом в условиях многополярного мира.

23 июня, 07:11
<p>Фото © Getty Images/Antonio Masiello</p>

Фото © Getty Images/Antonio Masiello

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня на первое место в мире выходит тенденции создания глобальных коалиций, разделения на "своих" и "чужих".

"Совсем недавно мы уделяли основное внимание проблематике борьбы с терроризмом в условиях многополярного мира. Сегодня на первое место выходит новая тенденция — формирование глобальных коалиций, разделение мира на "своих" и "чужих", — отметил министр обороны на IX Московской конференции по международной безопасности.

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Кроме того, по его словам, пандемия продемонстрировала, что государственные границы сохраняют значение, так как только на национальном уровне есть возможность оперативно проводить карантинные мероприятия.

А ранее в приветственном слове к участникам конференции по безопасности президент РФ Владимир Путин заявил, что турбулентность геополитических процессов в мире растёт, несмотря на различные позитивные моменты.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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