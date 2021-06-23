Шойгу заявил о тенденции разделения мира на "своих" и "чужих"

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что сегодня на первое место в мире выходит тенденции создания глобальных коалиций, разделения на "своих" и "чужих".

"Совсем недавно мы уделяли основное внимание проблематике борьбы с терроризмом в условиях многополярного мира. Сегодня на первое место выходит новая тенденция — формирование глобальных коалиций, разделение мира на "своих" и "чужих", — отметил министр обороны на IX Московской конференции по международной безопасности.

Кроме того, по его словам, пандемия продемонстрировала, что государственные границы сохраняют значение, так как только на национальном уровне есть возможность оперативно проводить карантинные мероприятия.