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Путин заявил, что Россия никогда не диктует свою волю другим странам

Президент подчеркнул, что Москва никогда не допустит, чтобы "кто-то перетянул на себя баланс" в ситуации со стратегической стабильностью.

23 июня, 06:49

Фото © LIFE

Россия никогда не диктует свою волю другим странам и готова на равных участвовать в решении глобальных и региональных проблем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам московской конференции по международной безопасности.

"Мы никогда не диктуем свою волю другим странам. Готовы на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональные проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами. Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу", — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что Россия никогда не допустит, чтобы "кто-то перетянул на себя баланс" в ситуации со стратегической стабильностью.

Путин отметил рост турбулентности геополитических процессов

Путин отметил рост турбулентности геополитических процессов

А накануне, в День памяти и скорби, пресс-служба Кремля опубликовала текст статьи Владимира Путина для немецкой газеты Die Zeit, которую он посвятил 80-летию начала Великой Отечественной войны, призвав мир перестать "тащить за собой груз прошлых недоразумений и ошибок". Кроме того, в своей статье президент предупредил о существовании риска новой гонки вооружений, которая может начаться в мире на фоне деградации системы европейской безопасности.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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