Путин заявил, что Россия никогда не диктует свою волю другим странам

Россия никогда не диктует свою волю другим странам и готова на равных участвовать в решении глобальных и региональных проблем. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в приветственном слове к участникам московской конференции по международной безопасности.

"Мы никогда не диктуем свою волю другим странам. Готовы на равных, используя политико-дипломатические методы, участвовать в решении глобальных и региональные проблем, расширять созидательное сотрудничество со всеми странами. Свой оборонный потенциал мы развиваем на основе принципа разумной достаточности и не стремимся к определяющему одностороннему военному преимуществу и перевесу баланса сил в нашу пользу", — отметил глава государства.