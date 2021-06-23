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Путин: Россия сделает всё для обеспечения безопасности своего народа

При этом глава государства отмечал, что Москва также будет содействовать деэскалации конфликтов.

23 июня, 06:48
<p>Фото © Kremlin.ru</p>

Фото © Kremlin.ru

Россия будет прикладывать все усилия для обеспечения гарантии безопасности своего народа, но в то же время будет сохранять дипломатические отношения с иностранными партнёрами. Об этом, выступая на конференции по международной безопасности, заявил президент России Владимир Путин.

"Мы будем делать всё, чтобы гарантировать мир и безопасность для народа России, совершенствовать наши вооружённые силы и, конечно, использовать возможности дипломатии и вести содержательный диалог со всеми заинтересованными партнёрами", — сказал глава государства.

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Выступая на конференции, Владимир Путин также заявил, что Россия будет содействовать деэскалации конфликтов. В качестве примера он привёл ситуацию в Нагорном Карабахе, в урегулирование которой Москва внесла решающий вклад.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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