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Путин призвал формировать все новые "правила игры" под эгидой ООН

Глава государства отметил, что в задачи этой организации входит не допустить глобального конфликта и новой мировой войны.

23 июня, 06:36

Фото © Kremlin.ru

Видео © LIFE

Президент России Владимир Путин заявил, что главная задача Организации Объединённых Наций (ООН) состоит в том, чтобы не допустить новой мировой войны, любые новые правила игры должны формироваться под её эгидой. Так он высказался в своём приветствии участникам IX Московской конференции по международной безопасности.

"Главная задача этой авторитетной и общепризнанной организации — не допустить глобального конфликта, новой мировой войны. Именно под эгидой ООН должны формироваться любые новые правила игры, иное — путь к хаосу и непредсказуемости", — сказал глава государства.

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Президент подчеркнул, что масштаб и глобальный характер обозначенных проблем требует объединения усилий всех государств. И такая коллективная работа, конечно же, должна вестись на основе международного права, целей и принципов устава ООН. С момента своего создания именно ООН была и остаётся фундаментом системы международных отношений, добавил глава государства.

В ходе своего выступления Владимир Путин также заявил, что Россия активно содействует урегулированию региональных конфликтов и намерена дальше содействовать их деэскалации. В качестве примера он привёл ситуацию в Нагорном Карабахе, в урегулирование которой Москва внесла решающий вклад.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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