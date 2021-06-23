Путин призвал формировать все новые "правила игры" под эгидой ООН

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Президент России Владимир Путин заявил, что главная задача Организации Объединённых Наций (ООН) состоит в том, чтобы не допустить новой мировой войны, любые новые правила игры должны формироваться под её эгидой. Так он высказался в своём приветствии участникам IX Московской конференции по международной безопасности.

"Главная задача этой авторитетной и общепризнанной организации — не допустить глобального конфликта, новой мировой войны. Именно под эгидой ООН должны формироваться любые новые правила игры, иное — путь к хаосу и непредсказуемости", — сказал глава государства.