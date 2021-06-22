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Стало известно, кто чаще всего обращается к Владимиру Путину по прямой линии

По статистике, в последнее время многие сообщения связаны с пандемией коронавируса и прививочной кампанией.

22 июня, 10:50
<p>Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ</p>

Фото © ТАСС / Алексей Дружинин / Пресс-служба Президента РФ

Женщины чаще мужчин звонят в call-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. При этом старшее поколение в основном пользуется телефоном, в то время как младшее предпочитает записывать свои вопросы на видео. Об этом сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

По статистике, россияне чаще всего задают вопросы, которые касаются социальных выплат, регионального электро- и газоснабжения, здравоохранения. В последнее время многие обращения связаны с пандемией коронавируса и прививочной кампанией.

"Вопросов очень много, но важно отметить, что некоторые проблемы решаются ещё до начала прямой линии с Владимиром Путиным", — отметили в эфире телеканала.

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Общение президента с россиянами начнётся 30 июня в полдень по московскому времени. Вопросы будут принимать с 12:00 по местному времени 20 июня и до окончания программы 30 июня. Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков отмечал, что в этом году линия будет высокотехнологичной. Любой гражданин сможет задать вопрос с помощью мобильного приложения.

Авторы
Дарья Дьячкова

Дарья Дьячкова

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