Стало известно, кто чаще всего обращается к Владимиру Путину по прямой линии

Женщины чаще мужчин звонят в call-центр прямой линии с президентом России Владимиром Путиным. При этом старшее поколение в основном пользуется телефоном, в то время как младшее предпочитает записывать свои вопросы на видео. Об этом сообщили в эфире телеканала "Россия 24".

По статистике, россияне чаще всего задают вопросы, которые касаются социальных выплат, регионального электро- и газоснабжения, здравоохранения. В последнее время многие обращения связаны с пандемией коронавируса и прививочной кампанией.

"Вопросов очень много, но важно отметить, что некоторые проблемы решаются ещё до начала прямой линии с Владимиром Путиным", — отметили в эфире телеканала.