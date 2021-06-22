В Москве приостановили вакцинацию от ковида препаратом "Ковивак"
На данный момент для укола доступны две зарегистрированные вакцины — "Спутник V" и "Эпиваккорона".
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В Москве приостановлена вакцинация от коронавируса препаратом "Ковивак" в связи с тем, что дозы вакцины закончились. Об этом сказано на сайте правительства столицы.
"В настоящее время вакцина "Ковивак" закончилась. Запись на прививку этим препаратом приостановлена. Ожидается поставка Минздравом России следующей партии вакцины", — сказано в записи.
Стоит отметить, что до этого момента вакцина от центра имени Чумакова была доступна в шести поликлиниках. Сейчас горожане могут поставить укол двумя зарегистрированными препаратами — "Спутник V" и "Эпиваккорона". Они доступны в ста центрах вакцинации в поликлиниках, в павильонах "Здоровая Москва" в парках и торговых центрах, а также в других общественных местах.
Напомним, что Минздрав РФ зарегистрировал вакцину от коронавируса "Ковивак" во второй половине февраля 2021 года. Производство препарата для гражданского оборота началось в России 25 марта. Предельная отпускная цена за упаковку составляет 4330 рублей. В московские медучреждения вакцина поступила 1 июня.
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