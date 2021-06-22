В Москве приостановили вакцинацию от ковида препаратом "Ковивак"

В Москве приостановлена вакцинация от коронавируса препаратом "Ковивак" в связи с тем, что дозы вакцины закончились. Об этом сказано на сайте правительства столицы.

Стоит отметить, что до этого момента вакцина от центра имени Чумакова была доступна в шести поликлиниках. Сейчас горожане могут поставить укол двумя зарегистрированными препаратами — "Спутник V" и "Эпиваккорона". Они доступны в ста центрах вакцинации в поликлиниках, в павильонах "Здоровая Москва" в парках и торговых центрах, а также в других общественных местах.