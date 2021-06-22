"Будут в невыгодном положении": Песков предупредил о "неминуемой дискриминации" непривитых от ковида
Официальный представитель Кремля объяснил, что во многих странах уже фиксируют не только факт вакцинации, но и факт наличия иммунитета.
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поведение коронавируса настолько нестандартное, что граждане без иммунитета к инфекции неизбежно попадут в менее выгодное положение. Так он прокомментировал новость о том, что непривитые от ковида россияне пожаловались Москальковой на дискриминацию.
"Это повод для рассмотрения в оперативном штабе. Но ситуация такова, что требует энергичных мер. И поведение вируса настолько нестандартное, что так или иначе те, кто не привит, не имеет иммунитета, эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет, переболев, или сделает прививку", — заявил официальный представитель Кремля.
Песков добавил, что во многих европейских странах сейчас не просто принимается к сведению факт прививки, но факт наличия иммунитета. Он признал, что в мире ещё не выработано единых подходов, стандартов на этот счёт.
"Повторю: реальность такова, что дискриминация неминуемо наступит. Люди без прививки, иммунитета не смогут работать на всех участках. Это невозможно, это будет представлять угрозу для всех", — подытожил он.
Напомним, что из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Санкт-Петербурге и в Ленобласти, Кузбассе, Тверской области, Ненецком автономном округе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.
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