Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что поведение коронавируса настолько нестандартное, что граждане без иммунитета к инфекции неизбежно попадут в менее выгодное положение. Так он прокомментировал новость о том, что непривитые от ковида россияне пожаловались Москальковой на дискриминацию.

"Это повод для рассмотрения в оперативном штабе. Но ситуация такова, что требует энергичных мер. И поведение вируса настолько нестандартное, что так или иначе те, кто не привит, не имеет иммунитета, эти люди так или иначе попадут в менее выгодное положение, чем те, кто имеет иммунитет, переболев, или сделает прививку", — заявил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что во многих европейских странах сейчас не просто принимается к сведению факт прививки, но факт наличия иммунитета. Он признал, что в мире ещё не выработано единых подходов, стандартов на этот счёт.