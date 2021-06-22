В России по-прежнему остаются низкими темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Темпы вакцинации очень низкие, это очень обидно и труднообъяснимо. Когда именно в нашей стране появилась первая эффективная и безопасная вакцина, когда сейчас созданы все условия для того, чтобы каждый гражданин имел возможность привиться, вакцин достаточно", — подчеркнула Матвиенко по итогам весенней сессии.