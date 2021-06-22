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"Обидно и труднообъяснимо": Матвиенко заявила об очень низких темпах вакцинации от ковида в России

По её словам, для полной победы над пандемией необходимо привить не менее 60% жителей страны.

22 июня, 08:42
<p>Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов</p>

Фото © ТАСС / Дмитрий Астахов

В России по-прежнему остаются низкими темпы вакцинации от коронавирусной инфекции. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Темпы вакцинации очень низкие, это очень обидно и труднообъяснимо. Когда именно в нашей стране появилась первая эффективная и безопасная вакцина, когда сейчас созданы все условия для того, чтобы каждый гражданин имел возможность привиться, вакцин достаточно", — подчеркнула Матвиенко по итогам весенней сессии.

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По её словам, вакцинация остаётся преимущественно добровольной, но в то же время серьёзно растёт динамика заболеваемости в стране. Спикер Совфеда напомнила, что для победы на пандемией необходимо привить не менее 60% россиян.

Напомним, что из-за сложной ситуации с ковидом 16 июня в Москве ввели обязательную вакцинацию в сфере услуг. Мэр столицы Сергей Собянин назвал драматическим развитие ситуации с коронавирусом в городе. Аналогичные меры, которые касаются ряда жителей, введены в Подмосковье, Санкт-Петербурге и в Ленобласти, Кузбассе, Тверской области, Ненецком автономном округе и на Сахалине. В Туле процедура стала обязательной для людей из групп риска.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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