В России за сутки выявили 16 715 случаев коронавируса

За последние сутки в России выявлено 16 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 546 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 11 117 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+6555), Подмосковье (+1871), Санкт-Петербурге (+1065), Нижегородской области (+269) и Бурятии (+247), говорится в сообщении федерального оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса.

Отмечается, что на сегодняшний день в России выявлено 5 350 919 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 347 летальных исходов, выздоровело 4 889 450 человек.