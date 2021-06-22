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В России за сутки выявили 16 715 случаев коронавируса

В оперативном штабе, отслеживающем распространение инфекции, отметили, что за весь период в стране выздоровело почти 4,9 миллиона человек.

22 июня, 08:33

Фото © ТАСС / Гавриил Григоров

За последние сутки в России выявлено 16 715 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 14,7% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 546 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровело 11 117 человек.

Больше всего заболевших в Москве (+6555), Подмосковье (+1871), Санкт-Петербурге (+1065), Нижегородской области (+269) и Бурятии (+247), говорится в сообщении федерального оперативного штаба по контролю за распространением коронавируса.

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Отмечается, что на сегодняшний день в России выявлено 5 350 919 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 130 347 летальных исходов, выздоровело 4 889 450 человек.

Кстати, ранее в Кремле указали на неизбежность вакцинации и ревакцинации от коронавируса. В этом вопросе приоритетной является позиция учёных и медиков, отметил Дмитрий Песков. Он также добавил, что разговора о бесплатном тестировании на антитела пока не идёт.

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Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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