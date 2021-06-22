Назван симптом ковида, появляющийся только у вакцинированных
Однако он не самый распространённый. Среди таких — высокая температура, потеря обоняния или вкуса, сильная утомляемость и головная боль с постоянным кашлем.
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В Британии рассказали, что коронавирус у вакцинированных людей сначала проявляется через частое чихание. Такие выводы показали крупнейшее в мире исследование ZOE COVID Symptom Study и приложения для отслеживания симптомов, сообщает газета Express.
При этом у тех, кто не ставил вакцину от инфекции, чихание говорит скорее о простуде или аллергии, уточнили специалисты. По их данным, этот симптом не всегда свидетельствует о коронавирусе и у людей с прививкой.
"Хотя многие люди, заболевшие CoViD-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Но достаточно частое явление, особенно в тёплое время года", — уточнили исследователи.
Так, людям, которые сделали прививку и в какой-то момент стали часто чихать без причин, следует остаться дома и сдать ПЦР-тест. Также специалисты напомнили, что среди самых часто встречающихся симптомов коронавируса — высокая температура, потеря обоняния или вкуса, сильная утомляемость и головная боль с постоянным кашлем.
Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил опасность индийского коронавируса-мутанта. Однако он заверил, что российская вакцина "Спутник V" обеспечивает человека защитой от всех мутаций.
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