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Назван симптом ковида, появляющийся только у вакцинированных

Однако он не самый распространённый. Среди таких — высокая температура, потеря обоняния или вкуса, сильная утомляемость и головная боль с постоянным кашлем.

22 июня, 07:49
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

В Британии рассказали, что коронавирус у вакцинированных людей сначала проявляется через частое чихание. Такие выводы показали крупнейшее в мире исследование ZOE COVID Symptom Study и приложения для отслеживания симптомов, сообщает газета Express.

При этом у тех, кто не ставил вакцину от инфекции, чихание говорит скорее о простуде или аллергии, уточнили специалисты. По их данным, этот симптом не всегда свидетельствует о коронавирусе и у людей с прививкой.

"Хотя многие люди, заболевшие CoViD-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Но достаточно частое явление, особенно в тёплое время года", — уточнили исследователи.

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Так, людям, которые сделали прививку и в какой-то момент стали часто чихать без причин, следует остаться дома и сдать ПЦР-тест. Также специалисты напомнили, что среди самых часто встречающихся симптомов коронавируса — высокая температура, потеря обоняния или вкуса, сильная утомляемость и головная боль с постоянным кашлем.

Ранее глава центра им. Гамалеи Александр Гинцбург объяснил опасность индийского коронавируса-мутанта. Однако он заверил, что российская вакцина "Спутник V" обеспечивает человека защитой от всех мутаций.

Авторы
Никита Могилев
Никита Могилев

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