Назван симптом ковида, появляющийся только у вакцинированных

В Британии рассказали, что коронавирус у вакцинированных людей сначала проявляется через частое чихание. Такие выводы показали крупнейшее в мире исследование ZOE COVID Symptom Study и приложения для отслеживания симптомов, сообщает газета Express.

При этом у тех, кто не ставил вакцину от инфекции, чихание говорит скорее о простуде или аллергии, уточнили специалисты. По их данным, этот симптом не всегда свидетельствует о коронавирусе и у людей с прививкой.

"Хотя многие люди, заболевшие CoViD-19, могут чихать, это не стопроцентный симптом. Но достаточно частое явление, особенно в тёплое время года", — уточнили исследователи.

Так, людям, которые сделали прививку и в какой-то момент стали часто чихать без причин, следует остаться дома и сдать ПЦР-тест. Также специалисты напомнили, что среди самых часто встречающихся симптомов коронавируса — высокая температура, потеря обоняния или вкуса, сильная утомляемость и головная боль с постоянным кашлем.