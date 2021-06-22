Минобрнауки сообщило, что вакцинация студентов от ковида является добровольной
Руководителей отечественных вузов призвали системно и взвешенно двигаться по пути вакцинации, создавая условия для всех, кто хотел бы привиться.
Фото © ТАСС / Ковалёв Пётр
В Минобрнауки заявили, что вакцинация от коронавируса является добровольной для студентов российских вузов. Там отметили, что ковид ещё не побеждён, о чём свидетельствует рост числа заболевших во многих регионах страны.
"Наращивание темпов вакцинации — это совместная задача вузов, научных организаций, министерства. Необходимо организовать возможности для добровольной вакцинации и обеспечить безопасность образовательного процесса и проживания студентов в общежитиях", — говорится в сообщении на сайте министерства.
Руководителей российских вузов призвали "системно и взвешенно двигаться по пути вакцинации, создавая условия для всех, кто хотел бы привиться". В ведомстве напомнили, что в системе образования работает большое количество людей, поэтому следует приложить усилия, чтобы не допустить развитие негативного сценария.
Ранее совет ректоров вузов Москвы и Подмосковья рекомендовал заведениям в новом учебном году пускать на очные занятия студентов, вакцинированных от ковида, или со справкой о наличии антител, а для остальных организовать онлайн-обучение.
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