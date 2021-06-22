Суточный максимум смертей от коронавируса зафиксирован в Москве
За последние 24 часа болезнь и её последствия унесли жизни 86 москвичей. Накануне сообщалось о 79 умерших.
Фото © Агентство "Москва" / Денис Гришкин
Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 546 и оказалось максимальным с 11 февраля 2021 года. Об этом сообщил во вторник федеральный оперативный штаб. Всего из-за заболевания и его последствий скончалось 130 347 россиян.
В Москве же за сутки коронавирус привёл к смерти 86 человек, что является максимумом за весь период пандемии. Предыдущий максимум по количеству умерших за сутки в столице был зафиксирован 19 января, тогда жертвами ковида стали 84 человека. Всего от CoViD-19 за весь период пандемии скончалось 21 598 москвичей.
Ранее в Кремле указали на неизбежность вакцинации и ревакцинации от коронавируса. В этом вопросе приоритетной является позиция учёных и медиков, отметил Дмитрий Песков. Он также добавил, что разговора о бесплатном тестировании на антитела пока не идёт.
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