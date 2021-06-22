Почётный президент РФС объяснил, в чём виноват Черчесов

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов виноват в том, что доверял на Евро-2020 одному и тому же костяку игроков, однако из нынешнего состава в сборной можно оставить лишь пять-шесть человек. Об этом заявил РИА "Новости" почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков.

"Вина Черчесова, может быть, состоит в том, что он зациклился на одних и тех же футболистах, а в других не верит. Мы видим ребят, которые на ведущих ролях в своих клубах, но им не даётся шанса. Из нынешнего стартового состава, я полагаю, можно оставить пять-шесть футболистов. В остальном надо рисковать и строить совершенно другую игру, а не только играть на Дзюбу. Чтобы команда играла в футбол, а не наматывала километры по полю, нужен другой уровень подготовки. Но сборной необязательно нужен новый тренер. Все же журналисты на руках носили Черчесова в 2018 году, из него сделали героя Советского Союза… То есть России", — заявил Колосков.