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"Черчесов пытался": Губерниев поддержал тренера после провала сборной России на Евро-2020

По словам журналиста, наставник наигрывал команду, в которой собраны далеко не самые сильные футболисты.

22 июня, 08:59
<p>Дмитрий Губерниев. Фото © Александр Щербак / ТАСС</p>

Дмитрий Губерниев. Фото © Александр Щербак / ТАСС

Телеведущий и комментатор "Матча ТВ" Дмитрий Губерниев поддержал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова после провала на чемпионате Европы. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Черчесова поддержу в этой ситуации и поясню почему! Конечно, после такого результата тренеры обычно уходят, но! Черчесов пытался! Наигрывал команду, где далеко не самые сильные футболисты! Даже слабые! Искал варианты, и шансы были! Даже в матче с Данией, пока не пропустили!" заявил Губерниев.

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Накануне сборная России проиграла в решающем матче группового турнира Евро-2020 сборной Дании на стадионе "Паркен" в Копенгагене со счётом 1:4. В составе хозяев отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоахим Меле. У россиян пенальти реализовал капитан команды Артём Дзюба, забивший 30-й гол за сборную и сравнявшийся по этому показателю с рекордсменом сборной Александром Кержаковым.

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Подопечные Черчесова заняли четвёртое место в группе B и вылетели с чемпионата Европы. Сборные Бельгии и Дании гарантировали себе место в 1/8 финала.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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