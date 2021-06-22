"Черчесов пытался": Губерниев поддержал тренера после провала сборной России на Евро-2020
По словам журналиста, наставник наигрывал команду, в которой собраны далеко не самые сильные футболисты.
Дмитрий Губерниев. Фото © Александр Щербак / ТАСС
Телеведущий и комментатор "Матча ТВ" Дмитрий Губерниев поддержал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова после провала на чемпионате Европы. Об этом он написал в своём телеграм-канале.
"Черчесова поддержу в этой ситуации и поясню почему! Конечно, после такого результата тренеры обычно уходят, но! Черчесов пытался! Наигрывал команду, где далеко не самые сильные футболисты! Даже слабые! Искал варианты, и шансы были! Даже в матче с Данией, пока не пропустили!" — заявил Губерниев.
Накануне сборная России проиграла в решающем матче группового турнира Евро-2020 сборной Дании на стадионе "Паркен" в Копенгагене со счётом 1:4. В составе хозяев отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоахим Меле. У россиян пенальти реализовал капитан команды Артём Дзюба, забивший 30-й гол за сборную и сравнявшийся по этому показателю с рекордсменом сборной Александром Кержаковым.
Подопечные Черчесова заняли четвёртое место в группе B и вылетели с чемпионата Европы. Сборные Бельгии и Дании гарантировали себе место в 1/8 финала.
Евро-2020. Главное по теме
"Важно провести реформы": Матыцин назвал неутешительным выступление сборной России на Евро-2020
сегодня в 08:23
Задержанного в Дании болельщика сборной России по футболу выпустили из полиции
сегодня в 08:07
"В спорте простой и понятный KPI" : Песков отреагировал на вылет сборной России с Евро-2020
сегодня в 06:56
Комментариев: 0