Телеведущий и комментатор "Матча ТВ" Дмитрий Губерниев поддержал главного тренера сборной России по футболу Станислава Черчесова после провала на чемпионате Европы. Об этом он написал в своём телеграм-канале.

"Черчесова поддержу в этой ситуации и поясню почему! Конечно, после такого результата тренеры обычно уходят, но! Черчесов пытался! Наигрывал команду, где далеко не самые сильные футболисты! Даже слабые! Искал варианты, и шансы были! Даже в матче с Данией, пока не пропустили!" — заявил Губерниев.