Министр спорта России Олег Матыцин заявил, что итог выступления сборной России по футболу на чемпионате Европы оказался неутешительным. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства.

"К сожалению, сборная России по футболу не смогла пробиться в плей-офф чемпионата Европы. Выигрыш у финнов при двух крупных поражениях — от бельгийцев и датчан — неутешительный итог выступления российских футболистов. Совместно с Российским футбольным союзом нам предстоит проанализировать, с чем связано неудачное выступление на чемпионате Европы", — заявил Матыцин.

По словам министра, на данном этапе необходимо сделать правильные выводы из поражений. Он подчеркнул, что ключевыми являются подготовка и повышение квалификации тренеров.

"Важно сделать правильные выводы из ошибок и провести реформы, направленные на создание единой эффективной системы массового футбола, деятельности профессиональных лиг и института сборных команд. При этом главными приоритетами для всех звеньев системы должны стать подготовка и повышение квалификации тренеров, создание открытой конкурентной среды для спортсменов с объективными критериями отбора", — сказал глава Минспорта.