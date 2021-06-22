"В спорте простой и понятный KPI" : Песков отреагировал на вылет сборной России с Евро-2020
Представитель Кремля отметил, что нашу национальную команду будут любить и болеть за неё в любом случае.
Фото © ТАСС / ЕРА / Stuart Franklin / POOL
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать выступление российской сборной по футболу на Евро-2020. Он отметил, что нашу национальную команду будут любить и болеть за неё в любом случае.
"В спорте простой и понятный KPI: или выигрываешь, или проигрываешь", — цитирует представителя Кремля РИА "Новости".
Напомним, 21 июня сборная России по футболу крупно уступила Дании (1:4) в решающем матче группового этапа Евро-2020 и закончила своё выступление на турнире. Позже капитан команды Артём Дзюба извинился перед россиянами за поражение.
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