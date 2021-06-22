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"В спорте простой и понятный KPI" : Песков отреагировал на вылет сборной России с Евро-2020

Представитель Кремля отметил, что нашу национальную команду будут любить и болеть за неё в любом случае.

22 июня, 06:56

Фото © ТАСС / ЕРА / Stuart Franklin / POOL

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не стал оценивать выступление российской сборной по футболу на Евро-2020. Он отметил, что нашу национальную команду будут любить и болеть за неё в любом случае.

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От восторга до разочарования: Как фанаты реагировали на игру российской сборной с Данией

"В спорте простой и понятный KPI: или выигрываешь, или проигрываешь", цитирует представителя Кремля РИА "Новости".

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Напомним, 21 июня сборная России по футболу крупно уступила Дании (1:4) в решающем матче группового этапа Евро-2020 и закончила своё выступление на турнире. Позже капитан команды Артём Дзюба извинился перед россиянами за поражение.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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