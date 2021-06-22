Медведь-людоед после убийства подростка в парке "Ергаки" пытался напасть на инспекторов

Медведь, убивший подростка в национальном парке "Ергаки" в Красноярском крае, после этого пытался напасть ещё и на госинспекторов, которые выслеживали опасного и агрессивного зверя.

"Госинспекторы приняли необходимые действия, чтобы выследить медведя. Зверь был явно не осторожен, агрессивен и сам пытался преследовать госинспекторов, сделав попытку напасть на одного из них. После многочасового выслеживания медведь-людоед был убит сотрудниками парка", — говорится в сообщении на сайте парка "Ергаки".

По мнению директора парка Игоря Грязина, нападение на туристов произошло из-за затяжных холодов, которые не позволили медведю полноценно кормиться, а также из-за того, что туристы решили срезать путь до лагеря, проложив его вдалеке от официального маршрута.

В связи с этим путешественников призвали ходить только по оборудованным экотропам и официальным проложенным маршрутам, не передвигаться в одиночку и немедленно сообщать в дирекцию парка обо всех случаях появления медведей.