Медведь-людоед после убийства подростка в парке "Ергаки" пытался напасть на инспекторов
Атака агрессивного зверя могла произойти в том числе из-за того, что туристы решили срезать путь до лагеря и пошли не по официальному маршруту.
Фото © ergaki-park.ru
Медведь, убивший подростка в национальном парке "Ергаки" в Красноярском крае, после этого пытался напасть ещё и на госинспекторов, которые выслеживали опасного и агрессивного зверя.
"Госинспекторы приняли необходимые действия, чтобы выследить медведя. Зверь был явно не осторожен, агрессивен и сам пытался преследовать госинспекторов, сделав попытку напасть на одного из них. После многочасового выслеживания медведь-людоед был убит сотрудниками парка", — говорится в сообщении на сайте парка "Ергаки".
По мнению директора парка Игоря Грязина, нападение на туристов произошло из-за затяжных холодов, которые не позволили медведю полноценно кормиться, а также из-за того, что туристы решили срезать путь до лагеря, проложив его вдалеке от официального маршрута.
В связи с этим путешественников призвали ходить только по оборудованным экотропам и официальным проложенным маршрутам, не передвигаться в одиночку и немедленно сообщать в дирекцию парка обо всех случаях появления медведей.
Напомним, в результате нападения медведя на туристическую группу в парке "Ергаки" погиб подросток, ещё один взрослый пострадал. Мальчик-носильщик отбился от группы, на его поиски отправились двое взрослых, они и нашли его тело, возле которого сидел медведь. Агрессивное животное сразу же напало на туристов. Один притворился мёртвым, что позволило избежать смерти и травм. Второй кинулся на животное с ножом. Ему удалось даже ранить медведя, но и сам он пострадал.
Комментариев: 0