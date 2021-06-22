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Медведь-людоед после убийства подростка в парке "Ергаки" пытался напасть на инспекторов

Атака агрессивного зверя могла произойти в том числе из-за того, что туристы решили срезать путь до лагеря и пошли не по официальному маршруту.

22 июня, 06:44
<p>Фото ©<a href="http://www.ergaki-park.ru/192/news/2021-god/napadenie-medvedya-v-parke-ergaki.html" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ergaki-park.ru</a></p>

Фото © ergaki-park.ru

Медведь, убивший подростка в национальном парке "Ергаки" в Красноярском крае, после этого пытался напасть ещё и на госинспекторов, которые выслеживали опасного и агрессивного зверя.

"Госинспекторы приняли необходимые действия, чтобы выследить медведя. Зверь был явно не осторожен, агрессивен и сам пытался преследовать госинспекторов, сделав попытку напасть на одного из них. После многочасового выслеживания медведь-людоед был убит сотрудниками парка", — говорится в сообщении на сайте парка "Ергаки".

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По мнению директора парка Игоря Грязина, нападение на туристов произошло из-за затяжных холодов, которые не позволили медведю полноценно кормиться, а также из-за того, что туристы решили срезать путь до лагеря, проложив его вдалеке от официального маршрута.

В связи с этим путешественников призвали ходить только по оборудованным экотропам и официальным проложенным маршрутам, не передвигаться в одиночку и немедленно сообщать в дирекцию парка обо всех случаях появления медведей.

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Напомним, в результате нападения медведя на туристическую группу в парке "Ергаки" погиб подросток, ещё один взрослый пострадал. Мальчик-носильщик отбился от группы, на его поиски отправились двое взрослых, они и нашли его тело, возле которого сидел медведь. Агрессивное животное сразу же напало на туристов. Один притворился мёртвым, что позволило избежать смерти и травм. Второй кинулся на животное с ножом. Ему удалось даже ранить медведя, но и сам он пострадал.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

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