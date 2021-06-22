НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Кровавая драма: В подмосковном оздоровительном лагере старшая вожатая зарезала коллегу

Обе девушки учились в одном университете и, по данным Лайфа, были подругами.

22 июня, 05:31
<p>Александра О. и Алла Ф. Фото © LIFE</p>

Александра О. и Алла Ф. Фото © LIFE

В подмосковном детском лагере старшая вожатая зарезала коллегу. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

Трагедия произошла минувшей ночью в детском оздоровительном санатории "Доброе" в 30 километрах к северо-востоку от столицы. После отбоя вожатые решили отдохнуть и скрасить скуку алкоголем. В районе двух часов ночи две девушки что-то не поделили, в результате чего 22-летняя Александра О. схватила нож и нанесла точный удар в сердце 20-летней Алле Ф., которая скончалась на месте.

В Петербурге педагога колледжа заподозрили в жестокой расправе над супругом

В Петербурге педагога колледжа заподозрили в жестокой расправе над супругом

Что послужило причиной конфликта, неизвестно. Сейчас Александра задержана и находится в Следственном комитете. По данным собеседника Лайфа, обе девушки учились в одном университете и были подругами.

Ранее Лайф рассказывал, что в общежитии Орловского юридического института МВД России имени Лукьянова зарезали курсанта. Под подозрение попала сокурсница парня.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Выбор редакции

В Подмосковье после смерти подростка на пляже мать со вторым сыном попала в аварию

вчера в 19:58

Расправившегося с 15-летней девушкой за отказ в поцелуе подростка проверят на вменяемость

вчера в 12:11

Житель Новосибирска избил подростка из-за сломанных качелей

сегодня в 05:09

"До свидания!": Подольскую шокировал поступок няни, и та лишилась работы

сегодня в 05:17

"Машина по сбору данных": Эксперт призвал удалить из телефона популярное приложение

сегодня в 04:55

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1