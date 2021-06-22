Трагедия произошла минувшей ночью в детском оздоровительном санатории "Доброе" в 30 километрах к северо-востоку от столицы. После отбоя вожатые решили отдохнуть и скрасить скуку алкоголем. В районе двух часов ночи две девушки что-то не поделили, в результате чего 22-летняя Александра О. схватила нож и нанесла точный удар в сердце 20-летней Алле Ф., которая скончалась на месте.