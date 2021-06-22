Кровавая драма: В подмосковном оздоровительном лагере старшая вожатая зарезала коллегу
Обе девушки учились в одном университете и, по данным Лайфа, были подругами.
Александра О. и Алла Ф. Фото © LIFE
В подмосковном детском лагере старшая вожатая зарезала коллегу. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.
Трагедия произошла минувшей ночью в детском оздоровительном санатории "Доброе" в 30 километрах к северо-востоку от столицы. После отбоя вожатые решили отдохнуть и скрасить скуку алкоголем. В районе двух часов ночи две девушки что-то не поделили, в результате чего 22-летняя Александра О. схватила нож и нанесла точный удар в сердце 20-летней Алле Ф., которая скончалась на месте.
Что послужило причиной конфликта, неизвестно. Сейчас Александра задержана и находится в Следственном комитете. По данным собеседника Лайфа, обе девушки учились в одном университете и были подругами.
Ранее Лайф рассказывал, что в общежитии Орловского юридического института МВД России имени Лукьянова зарезали курсанта. Под подозрение попала сокурсница парня.
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