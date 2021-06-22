Если на смартфоне есть приложение Google Maps, то пользователь не может рассчитывать на полную конфиденциальность его личной информации, эту программу нужно срочно удалить, утверждает автор журнала Forbes Зак Доффман. Он отметил, что получаемые этим сервисом данные непосредственно связаны с личностью пользователя, как результат, формируется его персональный профиль. Доффман в связи с этим назвал Google Maps "машиной по сбору данных".

В приложении есть опция, позволяющая запретить сбор данных, но тогда вы встаёте перед выбором: либо данные раскрыты, либо вы лишаетесь расширенного функционала на гаджете — никаких "поездок на работу", истории местоположений, совместного использования, поиска и многого другого.

"Этот режим, обеспечивающий более жёсткую конфиденциальность, существенно ограничивает функционал", — пишет Зак Доффман.