"Машина по сбору данных": Эксперт призвал удалить из телефона популярное приложение
По его мнению, пользователи сервиса передают через него столько своих данных, что можно собрать личный профиль на каждого.
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Если на смартфоне есть приложение Google Maps, то пользователь не может рассчитывать на полную конфиденциальность его личной информации, эту программу нужно срочно удалить, утверждает автор журнала Forbes Зак Доффман. Он отметил, что получаемые этим сервисом данные непосредственно связаны с личностью пользователя, как результат, формируется его персональный профиль. Доффман в связи с этим назвал Google Maps "машиной по сбору данных".
В приложении есть опция, позволяющая запретить сбор данных, но тогда вы встаёте перед выбором: либо данные раскрыты, либо вы лишаетесь расширенного функционала на гаджете — никаких "поездок на работу", истории местоположений, совместного использования, поиска и многого другого.
"Этот режим, обеспечивающий более жёсткую конфиденциальность, существенно ограничивает функционал", — пишет Зак Доффман.
Ранее Лайф рассказывал, что в России могут появиться штрафы за необоснованный сбор персональных данных покупателей. На сегодняшний день часто людей принуждают указывать избыточную личную информацию при любых покупках — даже там, где её предоставление совсем необязательно. Например, при приобретении билетов на какое-либо мероприятие.
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