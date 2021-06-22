Посол заявил о скором начале диалога России и США о визах
Россия направила американским коллегам предложения по итогам переговоров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве.
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Россия и США в ближайшее время начнут диалог по визовым проблемам. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.
"В самые ближайшие дни мы возобновляем диалог с американскими коллегами по визовым проблемам", — сказал Антонов журналистам.
Он также сообщил, что уже направил американским властям предложения о встречах и ожидает в ближайшее время диалога по различным темам в развитие договорённостей, достигнутых на саммите в Женеве. Встречи с коллегами из Госдепа ожидаются в ближайшие дни.
Ранее мы писали, что российские дипломаты готовы работать над улучшением нынешней ситуации в отношениях двух стран. По словам посла Антонова, они попробуют "выправить отношения" с Вашингтоном.
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