Посол заявил о скором начале диалога России и США о визах

Россия и США в ближайшее время начнут диалог по визовым проблемам. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов.

"В самые ближайшие дни мы возобновляем диалог с американскими коллегами по визовым проблемам", — сказал Антонов журналистам.

Он также сообщил, что уже направил американским властям предложения о встречах и ожидает в ближайшее время диалога по различным темам в развитие договорённостей, достигнутых на саммите в Женеве. Встречи с коллегами из Госдепа ожидаются в ближайшие дни.