"Черви в еде": Родителей ужаснуло питание в анапском детском лагере
Руководство учреждения, в свою очередь, уверяет, что жалобщики говорят неправду.
Фото © "Екатеринбург онлайн"
Несколько жителей Екатеринбурга, чьи дети были отправлены на отдых в детский лагерь "Жемчужина России" в Анапе, пожаловались на питание в оздоровительном учреждении. Они утверждают, что у детей после приёма пищи началась рвота, заболели животы. Некоторые якобы даже обнаружили в своих тарелках червей.
"Кормят ужасно просто: в еде черви. Вчера давали на ужин бургеры с сырыми котлетами. Вечером сыну было плохо. На звонки руководство не отвечает уже. Ребёнок питается печеньем из магазина на территории лагеря. В супе гороховом одна жижа была и горох", — рассказала редакции Е1.RU Наталья Козлова.
Отмечается, что фотографии своих тарелок с червями некоторые дети отправили родителям. Однако в администрации лагеря родителей заверяют, что их чада говорят неправду.
Ранее Лайф рассказывал, что правительство пересмотрело требования безопасности в детских лагерях. Все такие учреждения будут поделены на четыре категории с отдельными требованиями к каждой из них.
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