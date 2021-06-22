Несколько жителей Екатеринбурга, чьи дети были отправлены на отдых в детский лагерь "Жемчужина России" в Анапе, пожаловались на питание в оздоровительном учреждении. Они утверждают, что у детей после приёма пищи началась рвота, заболели животы. Некоторые якобы даже обнаружили в своих тарелках червей.

"Кормят ужасно просто: в еде черви. Вчера давали на ужин бургеры с сырыми котлетами. Вечером сыну было плохо. На звонки руководство не отвечает уже. Ребёнок питается печеньем из магазина на территории лагеря. В супе гороховом одна жижа была и горох", — рассказала редакции Е1.RU Наталья Козлова.

Отмечается, что фотографии своих тарелок с червями некоторые дети отправили родителям. Однако в администрации лагеря родителей заверяют, что их чада говорят неправду.