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Житель Новосибирска избил подростка из-за сломанных качелей

Отец ребёнка уже написал заявление в полицию и требует, чтобы обидчик его сына понёс наказание.

22 июня, 05:09

В Новосибирске мужчина избил подростка из-за сломанных качелей. Видео © ВКонтакте / Инцидент Новосибирск

Житель Новосибирска избил 13-летнего мальчика. Причиной конфликта стали сломанные качели во дворе многоэтажного дома. Инцидент попал на камеры видеонаблюдения.

На опубликованных в Сети записях видно, что новосибирец стоит у детской площадки и наблюдает за тем, что происходит у качелей. На следующем фрагменте мужчина силой тащит за собой ребёнка. Один из его ударов попал на видео. В какой-то момент на защиту мальчика встала женщина.

Отец мальчика Константин Омельченко рассказал свою версию. По его словам, дети сильно качались на качелях, отлетела гайка, которая крепила страховочную цепочку к перекладине. Качели работать не перестали, однако мальчишки слезли с них и попытались прикрутить гайку обратно. На поломку стала жаловаться женщина. Началась небольшая словесная перепалка, в которую вмешался мужчина. Он ударил мальчика в грудь, у того перехватило дыхание.

"Затем крепко схватил его за шею одной рукой, так что цепочка у сына порвалась. Свободной рукой наносил сыну удары по голове: в тыльную и боковую части черепа, не менее трёх ударов", — рассказал Омельченко.

В беседе с изданием "Новосибирск онлайн" отец ребёнка заявил, что желает, чтобы обидчик его сына понёс ответственность согласно действующим законам. По факту инцидента МВД и СКР уже начали проверку.

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Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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