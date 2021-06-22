Задержанного в Дании болельщика сборной России по футболу выпустили из полиции

Полиция Дании освободила фаната сборной России по футболу по имени Фёдор, которого накануне задержали после матча чемпионата Европы с командой Дании в Копенгагене на стадионе "Паркен". Об этом сообщает РИА "Новости".

По окончании встречи сотрудники полиции вывели болельщика со стадиона в наручниках. Фёдор пытался выбежать на поле в концовке матча.

Встреча Россия — Дания завершилась поражением нашей команды со счётом 1:4. У хозяев отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоахим Меле. В составе россиян пенальти реализовал Артём Дзюба, забивший 30-й гол за сборную и сравнявшийся по этому показателю с рекордсменом команды Александром Кержаковым.