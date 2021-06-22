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Задержанного в Дании болельщика сборной России по футболу выпустили из полиции

Накануне он попытался выбежать на поле стадиона "Паркен". После поражения от местной национальной команды подопечные Станислава Черчесова вылетели с Евро-2020.

22 июня, 08:07
<p>Фото © Григорий Дукор / ТАСС</p>

Фото © Григорий Дукор / ТАСС

Полиция Дании освободила фаната сборной России по футболу по имени Фёдор, которого накануне задержали после матча чемпионата Европы с командой Дании в Копенгагене на стадионе "Паркен". Об этом сообщает РИА "Новости".

По окончании встречи сотрудники полиции вывели болельщика со стадиона в наручниках. Фёдор пытался выбежать на поле в концовке матча.

Ничего удивительного: Почему позор сборной России на Евро-2020 абсолютно закономерен

Ничего удивительного: Почему позор сборной России на Евро-2020 абсолютно закономерен

Встреча Россия — Дания завершилась поражением нашей команды со счётом 1:4. У хозяев отличились Миккель Дамсгор, Юссуф Поульсен, Андреас Кристенсен и Йоахим Меле. В составе россиян пенальти реализовал Артём Дзюба, забивший 30-й гол за сборную и сравнявшийся по этому показателю с рекордсменом команды Александром Кержаковым.

Сборная России заняла четвёртое место в группе B и вылетела с чемпионата Европы. Бельгия и Дания гарантировали себе место в 1/8 финала.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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