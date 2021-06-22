Под Самарой задержали сторонников целительницы "Лады-Русь", а у лидера секты прошли обыски. Видео © LIFE

В Самарской области задержали последователей секты "Лада-Русь", подозреваемых в нескольких поджогах и незаконном удержании и избиении людей. Об этом Лайфу сообщили в пресс-службе Следственного комитета.

По данным следствия, в марте 2019 года пять членов секты ворвались в дом местного жителя, связали его и, избивая в течение недели, требовали передать им в собственность долю в четырёхкомнатной квартире, а также автомобиль. При этом на избиениях сектанты не остановились и в качестве давления сожгли дом родственницы мужчины. Как ранее писал Лайф, причиной всему этому послужил уход из секты одной из участниц, что сильно не понравилось её лидеру. Потерпевший же приходился супругом той самой девушке.

Сейчас в отношении задержанных возбуждено сразу несколько уголовных дел — о незаконном лишении свободы, вымогательстве, а также поджоге. Кроме того, обыски прошли и у самого лидера организации — Светланы Пеуновой, которая с 2015 года носит имя Лада-Русь. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.