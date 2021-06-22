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"Или играйте, или не позорьтесь": Матвиенко призвала менять футбольную политику в России после вылета с Евро-2020

Она также призвала сосредоточиться на развитии в стране детского футбола, а не закупке легионеров.

22 июня, 09:12
<p>Фото © РФС</p>

Фото © РФС

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии заявила, что огорчена результатом выступления сборной России по футболу на Евро-2020.

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"Футбольную политику надо в корне менять. Это на мой непрофессиональный взгляд. Очень огорчена, очень расстроена. Или играйте, или не позорьтесь. Но это не значит, что надо отворачиваться от нашей команды и за неё не болеть", — отметила Матвиенко.

Она также призвала заниматься развитием детского спорта в стране и бесплатных футбольных школ, а не закупкой клубами легионеров.

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Напомним, сборная России в третьем туре группового этапа Евро-2020 проиграла Дании со счётом 1:4 и с треском вылетела с турнира.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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