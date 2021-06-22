"Или играйте, или не позорьтесь": Матвиенко призвала менять футбольную политику в России после вылета с Евро-2020
Она также призвала сосредоточиться на развитии в стране детского футбола, а не закупке легионеров.
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Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко в ходе пресс-конференции по итогам весенней сессии заявила, что огорчена результатом выступления сборной России по футболу на Евро-2020.
"Футбольную политику надо в корне менять. Это на мой непрофессиональный взгляд. Очень огорчена, очень расстроена. Или играйте, или не позорьтесь. Но это не значит, что надо отворачиваться от нашей команды и за неё не болеть", — отметила Матвиенко.
Она также призвала заниматься развитием детского спорта в стране и бесплатных футбольных школ, а не закупкой клубами легионеров.
Напомним, сборная России в третьем туре группового этапа Евро-2020 проиграла Дании со счётом 1:4 и с треском вылетела с турнира.
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